Jakarta Gempar! Belasan Siswi SMKN 56 Jadi Korban Pelecehan Seksual Gurunya

JAKARTA – Peristiwa pelecehan seksual terjadi di SMKN 56 Jakarta. Sebanyak 11 Siswi sekolah tersebut mengalami tindak pelecehan oleh gurunya sendirinya yang seharusnya menjadi pengayom anak didiknya di sekolah.

Kepala sekolah SMKN 56 Jakarta, Ngadina mengatakan, kejadian itu ia ketahui pada Rabu (3/10) setelah dia menerima laporan dari guru yang siswanya mengalami pelecehan seksual.

Berdasarkan laporan tersebut, dirinya langsung menemui 11 siswa yang menjadi korban pelecehan oknum guru di sekolahnya.

"Setelah dari guru melaporkan, saya klarifikasi siswanya dan ada sekitar 11 siswa yang melapor. Setelah klarifikasi dan kronologis dari siswa di dapat, sore itu juga sekitar jam 14.00 WIB itu langsung saya tangani untuk yang bersangkutan (pelaku)," ucap Ngadina kepada wartawan, Selasa (8/10/2024).

Setelah itu, pihaknya langsung menggelar rapat bersama, serta meminta keterangan dari pelaku. Dari hasil rapat itu, menghasilkan kesepakatan agar pelaku tidak kembali mengajar di SMKN 56 Jakarta.

"Mulai hari ini yang bersangkutan (oknum guru) tidak lagi mengajar di SMK 56 Jakarta," sambung Ngadina.