Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Gempar! Belasan Siswi SMKN 56 Jadi Korban Pelecehan Seksual Gurunya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |14:09 WIB
Jakarta Gempar! Belasan Siswi SMKN 56 Jadi Korban Pelecehan Seksual Gurunya
Belasan Siswi SMKN 56 Jadi Korban Pelecehan Seksual Gurunya/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Peristiwa pelecehan seksual terjadi di SMKN 56 Jakarta. Sebanyak 11 Siswi sekolah tersebut mengalami tindak pelecehan oleh gurunya sendirinya yang seharusnya menjadi pengayom anak didiknya di sekolah.

Kepala sekolah SMKN 56 Jakarta, Ngadina mengatakan, kejadian itu ia ketahui pada Rabu (3/10) setelah dia menerima laporan dari guru yang siswanya mengalami pelecehan seksual.

Berdasarkan laporan tersebut, dirinya langsung menemui 11 siswa yang menjadi korban pelecehan oknum guru di sekolahnya.

"Setelah dari guru melaporkan, saya klarifikasi siswanya dan ada sekitar 11 siswa yang melapor. Setelah klarifikasi dan kronologis dari siswa di dapat, sore itu juga sekitar jam 14.00 WIB itu langsung saya tangani untuk yang bersangkutan (pelaku)," ucap Ngadina kepada wartawan, Selasa (8/10/2024).

Setelah itu, pihaknya langsung menggelar rapat bersama, serta meminta keterangan dari pelaku. Dari hasil rapat itu, menghasilkan kesepakatan agar pelaku tidak kembali mengajar di SMKN 56 Jakarta.

"Mulai hari ini yang bersangkutan (oknum guru) tidak lagi mengajar di SMK 56 Jakarta," sambung Ngadina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154000/guru_cabul-LlZY_large.jpg
Guru Ngaji di Tebet Selalu Cabuli Muridnya Sore Hari, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176732//viral-9hCl_large.jpg
Viral Cewek Ini Alami Catcalling, Simak Tips untuk Hadapi Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174821//jackie_chan-JuMc_large.jpg
Jackie Chan Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual pada Penyanyi Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement