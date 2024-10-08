Lalin di Jalan Pangeran Antasari Jaksel Macet Parah

JAKARTA - Memasuki jam pulang kerja, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan mengalami kemacetan panjang pada Selasa (8/10/2024) sore.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kemacetan panjang terjadi dari arah Blok M menuju arah Fatmawati dan Kemang Raya. Kecepatan kendaraan yang melintas pun hanya bisa ditempuh 20-30 km/jam.

Tak hanya volume kendaraan yang meningkat saat jam pulang kerja, kemacetan juga diakibatkan dengan banyaknya persimpangan jalan.

Belum lagi, banyak kendaraan yang berputar arah juga menjadi salah satu penyebab kemacetan tersebut.

Tak hanya itu, kemacetan juga terlihat akibat pertemuan kendaraan dari jalan layang non tol (JLNT) Antasari. Hal ini turut membuat kepadatan semakin menggila.

Sementara cuaca di sekitar lokasi tidak hujan alias cerah.

(Arief Setyadi )