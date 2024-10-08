Pekerjaan Proyek Picu Kemacetan di Jalan Proklamasi Jakpus, Pemotor Nekat Terobos Trotoar

JAKARTA - Pekerjaan proyek yang sedang berlangsung di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, menyebabkan kemacetan panjanag, terutama ketika jam-jam sibuk. Pasalnya pengerjaan tersebut hampir memakan sebagian badan lajur.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sekitar pukul 19.00 WIB, nampak akibat proyek tersebut, hanya menyisakan jalur yang hanya bisa dilalui satu mobil.

"Macet kalau malam sama pagi, kalau siang tak terlalu, karena dia ada proyek kan di situ," ujar salah satu pedagang kopi yang sedang melintas.

Jalan Proklamasi atau tepatnya di samping Flyover Pramuka itu menjadi jalur utama pengendara dari arah Matraman atau Salemba.

Atas kemacetan tersebut, pengendara sepeda motor yang tak sabar atas kemacetan tersebut bahkan memilih untuk terobos trotoar jalan. Padahal jalur tersebut dikhususkan oleh para pejalan kaki.

(Puteranegara Batubara)