Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekerjaan Proyek Picu Kemacetan di Jalan Proklamasi Jakpus, Pemotor Nekat Terobos Trotoar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |19:49 WIB
Pekerjaan Proyek Picu Kemacetan di Jalan Proklamasi Jakpus, Pemotor Nekat Terobos Trotoar
Kemacetan Jakarta. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Pekerjaan proyek yang sedang berlangsung di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, menyebabkan kemacetan panjanag, terutama ketika jam-jam sibuk. Pasalnya pengerjaan tersebut hampir memakan sebagian badan lajur.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sekitar pukul 19.00 WIB, nampak akibat proyek tersebut, hanya menyisakan jalur yang hanya bisa dilalui satu mobil. 

"Macet kalau malam sama pagi, kalau siang tak terlalu, karena dia ada proyek kan di situ," ujar salah satu pedagang kopi yang sedang melintas.

Jalan Proklamasi atau tepatnya di samping Flyover Pramuka itu menjadi jalur utama pengendara dari arah Matraman atau Salemba.

Atas kemacetan tersebut, pengendara sepeda motor yang tak sabar atas kemacetan tersebut bahkan memilih untuk terobos trotoar jalan. Padahal jalur tersebut dikhususkan oleh para pejalan kaki.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163847/macet-KdcQ_large.jpg
Cawang Macet Parah, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162347/macet-96KV_large.jpg
Macet Horor di Ciledug, Lalin Lumpuh hingga Penumpang Transjakarta Turun di Tengah Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement