Rasuna Said hingga Pasar Minggu Jaksel Macet Parah

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di kawasan Jakarta saat jam berangkat dan pulang kantor kerap macet. Tak terkecuali di Jalan HR Rasuna Said-Mampang dan Jalan Dr Saharjo-Jalan Prof DR Soepomo hingga Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2024).

Berdasarkan pantauan, di Jalan HR Rasuna Said pada sekira pukul 17.00 WIB hingga sekira pukul 19.00 WIB mengalami kemacetan di sejumlah titiknya. Mulai dari sekitar Epicentrum, Kolong Jalan Raya Casablanca, seberang Kantor Kemenkes, lalu Underpass Mampang, sekitar Kantor Imigrasi Jaksel hingga ke Pejaten Mall.

Kemacetan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan pada jam pulang kantor. Ditambah lagi, banyaknya kendaraan yang berputar balik di sejumlah titik putar balik yang letaknya tak begitu jauh.

Selain itu, adanya pertemuan arus lalu lintas di sejumlah titik persimpangan jalan utama. Disamping itu, ada pula karena titik lampu merah yang lokasi pun tak berjauhan.

Di Jalan Prof DR Soepomo-Jalan Raya Pasar Minggu juga mengalami kemacetan, mulai dari Jalan Dr Saharjo, Kolong Jalan Casablanca, Pertigaan Jalan Tebet Raya, Traffic Light Pancoran, Traffic Light Kalibata, hingga ke Pasar Minggu.

Selain sejumlah hal diatas, kemacetan juga terjadi karena di kawasan tersebut terdapat proyek galian, baik itu untuk revitalisasi trotoar hingga penataan kabel utilitas.

Disisi lain, pekerjaan proyek yang sedang berlangsung di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, menyebabkan kemacetan panjanag, terutama ketika jam-jam sibuk. Pasalnya pengerjaan tersebut hampir memakan sebagian badan lajur.