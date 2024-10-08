Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Wanita Tanpa Busana di Kebun Singkong Gegerkan Warga Bogor 

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |20:40 WIB
Ilustrasi Jasad Manusia. Foto: Dok Okezone.
BOGOR - Warga Rancabungur, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat diduga wanita di kebun singkong. Jasad tersebut sudah dibawa oleh polisi ke rumah sakit untuk dilakukan di Autopsi.

Kapolsek Rancabungur Ipda Azis Hidayat mengatakan mayat tersebut ditemukan sekira pukul 14.30 WIB. Awalnya, terdapat saksi yang hendak mencari rumput mencium aroma busuk menyengat.

"Jadi ada warga mau ngarit di kebun, terus nyium bau bangkai," kata Azis dikonfirmasi, Selasa (8/10/2024).

Ketika dicari, ternyata bau tersebut berasal dari mayat dalam kondisi tergeletak. Saksi pun histeris dan langsung meminta pertolongan warga sekitar.

"Dia langsung lari teriak-teriak sambil minta tolong," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara, diduga mayat berjenis kelamin perempuan tanpa identitas.

"Belum ada identitas yang kita temukan, jenis kelamin diduga perempuan. Kondisinya gak berpakaian dan kondisi mayat sudah rusak," ungkapnya.

 

