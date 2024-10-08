Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Polisi Ditemani Kucing Oranye Berseragam Tiap Bertugas

Wildan Hidayat , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |20:55 WIB
Viral Polisi Ditemani Kucing Oranye Berseragam Tiap Bertugas
Kucing oranye menemani polisi bertugas jadi viral di media sosial (Foto : iNews)
A
A
A

BOGOR - Viral di media sosial, seorang anggota kepolisian dari Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, tiap berdinas selalu ditemani seekor kucing oranye yang menggemaskan.

Dalam keseharianya, petugas membawa kucing tersebut mulai dari berjaga di depan tahanan hingga mengajak si kucing berpatroli. Menurutnya, dengan membawa kucing sebagai ajakan agar masyarakat selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Petugas tersebut diketahui bernama Brigadir Satu Yunaz Yakhya, Anggota Polisi yang kesehariannya bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Cijeruk. Ia selalu ditemani seekor kucing berwarna oranye mengenakan seragam polisi  saat berpatroli.

Menurut Yunaz, kegiatanya yang selalu ditemani oleh seekor kucing bertujuan untuk mengajak masyarakat, terutama Gen Z.

"Mereka yang masih suka ngebut-ngebutan dan tawuran agar selalu mengutamakan keselamatan dan lebih berhati hati saat berkendara," ujar Yunaz, Selasa (8/10/2024).

Menurut warga, aksi tersebut cukup menginspirasi, terutama anak-anak muda yang memang selalu menggunakan kendaraan tidak mengutamakan keselamatan terlebih menggunakan helm.

Kucing yang dipelihara sejak bulan Mei 2024 tersebut keseharianya selalu menemani Brigadir Yusaz bertugas. Jika sedang senggang, kucing tersebut selalu stanbay di Polsek Cijeruk dan diberi makan oleh siapaun angggota polsek.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
