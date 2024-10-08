Ridwan Kamil Bantah Jakarta Wilayah Satu Agama: Waspada Berita Bohong!

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil membantah perihal berita hoaks soal Jakarta diproklamasikan menjadi wilayah satu agama usai dirinya membeberkan program 'Maghrib Mengaji'.

"Di saat pemilu pilkada seperti ini, mari kita harus waspada Banyak berita bohong, berita hoaks, berita tidak benar yang diviralkan," kata Kang Emil dalam laman Instagram @ridwankamil dikutip, Selasa (8/10/2024).

"Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan klarifikasi ada satu berita, seolah-olah gara-gara kami yang menyebutkan Magrib Mengaji, seolah-olah Jakarta diproklamasikan menjadi wilayah satu agama. Saya sampaikan itu adalah tidak betul, itu adalah tidak benar," imbuhnya.

Kang Emil yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Suswono itu menegaskan bahwa Jakarta adalah Indonesia dan Indonesia adalah Pancasila.

"Jakarta adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Pancasila. Semua pemimpin wajib menjunjung tinggi Pancasila melayani dengan adil semua agama," ujarnya.