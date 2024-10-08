Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Haru saat Anak Dhuafa Diterima Kerja di KITB 

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |22:39 WIB
Momen Haru saat Anak Dhuafa Diterima Kerja di KITB 
Momen Haru saat Anak Dhuafa Diterima Kerja di KITB 
JAKARTA – Raut wajah gembira tampak jelas ditunjukan Maulin Nahdhiyah (20), saat dirinya mengetahui diterima kerja pada sebuah perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Maulin merupakan satu dari 27 anak dhuafa yang mengikuti Program Amal Vokasi yang dilaksanakan Ruang Amal Indonesia dan PT PNM.

Jumlah anak dhuafa yang akan diterima kerja menurut Tim Anjungan Siap Kerja KITB akan terus bertambah, mengingat sebagian besar peserta telah mengikuti interview dan medical check-up. 

“Saya merasa sangat berbahagia atas kesempatannya bisa mengikuti pelatihan dan pendampingan penempatan kerja di KITB,”ujar Maulin, Selasa (8/10/2024).

Maulin berharap agar program seperti ini dapat diperbanyak agar semakin banyak memberikan kesempatan kerja bagi anak-anak muda di Batang dan sekitarnya. 


Pasalnya, saat ini mencari pekerjaan sangatlah berat. Bahkan bagi mereka yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. Jumlah pengangguran saat ini juga semakin meningkat.

