Pramono Anung Perjuangkan Pembangunan RSUD di Cakung

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 3, Pramono Anung Wibowo bakal memperjuangkan proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Cakung, Jakarta Timur jika, terpilih pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Alasannya tak lain akibat padatnya populasi di wilayah itu dan untuk menuju ke rumah sakit cukup jauh.

"Saya yang termasuk akan mendorong pembangunan RSUD di Cakung, karena di Cakung populasi 600 ribu, populasi terpadat di Indonesia dibanding daerah lain. Di Cakung ini banyak orang yang sakit menuju rumah sakit saja karena transportasi susah, akhirnya meninggal di jalan, dan itu realita," kata Pramono kepada wartawan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2024) malam.

Pramono menjelaskan bahwa Eks Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan sejatinya telah membebaskan lahan kurang lebih 9,8 hektar yang dapat diperuntukkan bagi fasilitas perkantoran dan rumah sakit tentunya.

"Sehingga demikian kalau saya dikasihkan amanah itu, kenapa bisa dibangun di Cakung karena Anies sudah membebaskan lahannya, jadi ini bukan hal yang baru sudah ada lahan 9,8 hektar, yang digunakan untuk sebagainya fasilitas perkantoran tapi juga ada untuk RS dan itu akan kami bangun," ungkapnya.

Sebelumnya, Pramono Anung juga beranji untuk menaikkan gaji atau pendapatan guru honorer di Jakarta jika kelak diberi amanah untuk memimpin Jakarta lima tahun mendatang.