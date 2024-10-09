JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (9/10/2024) cerah berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten. Wilayah Jaksel akan diguyur hujan sejak pukul 18.00 WIB.
Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta:
- Jakarta Pusat
Pagi cerah, siang cerah berawan, malam udara kabur. Suhu 25-32 derajat.
- Kepulauan Seribu
Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan. Suhu 27-29 derajat.
- Jakarta Barat
Pagi cerah, siang cerah berawan, malam berawan tebal. Suhu 24-33 derajat.
- Jakarta Selatan
Pagi cerah, siang cerah berawan, malam hujan ringan, Suhu 24-34 derajat.