Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |04:48 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini cerah berawan (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (9/10/2024) cerah berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten. Wilayah Jaksel akan diguyur hujan sejak pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta: 

- Jakarta Pusat 

Pagi cerah, siang cerah berawan, malam udara kabur. Suhu 25-32 derajat.

- Kepulauan Seribu

Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan. Suhu 27-29 derajat.

- Jakarta Barat 

Pagi cerah, siang cerah berawan, malam berawan tebal. Suhu 24-33 derajat.

- Jakarta Selatan

Pagi cerah, siang cerah berawan, malam hujan ringan, Suhu 24-34 derajat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036//hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956//cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807//cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176662//gunung_erupsi-5Jgz_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Abu Vulkanik Terpantau di Wilayah Batu Palano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637//bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176573//emerintah_fokus_mitigasi_bencana_basah-ibeh_large.jpg
Peralihan Musim, Pemerintah Fokus Mitigasi Bencana Basah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement