Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

Prakiraan cuaca Jakarta hari ini cerah berawan (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (9/10/2024) cerah berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten. Wilayah Jaksel akan diguyur hujan sejak pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta:

- Jakarta Pusat

Pagi cerah, siang cerah berawan, malam udara kabur. Suhu 25-32 derajat.

- Kepulauan Seribu

Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan. Suhu 27-29 derajat.

- Jakarta Barat

Pagi cerah, siang cerah berawan, malam berawan tebal. Suhu 24-33 derajat.

- Jakarta Selatan

Pagi cerah, siang cerah berawan, malam hujan ringan, Suhu 24-34 derajat.