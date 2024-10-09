Tukang Sampah Jadi Bulan-bulanan Warga karena Cabuli Anak SMP

JAKARTA - Seorang tukang sampah jadi bulan-bulanan warga usai diduga melakukan pencabulan kepada seorang anak yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Dilansir dari instagram terlihat bagian wajah pelaku sudah babak belur diduga akibat dihajar massa. Polisi membenarkan adanya kejadian itu dan pelaku sudah ditangkap.

"Ya ya tukang sampah keliling di sekitar," kata Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024).

Dia tak menjelaskan lebih rinci mengenai kronologi kasus itu. Namun demikian, korban dipastikan sudah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Utara.

"Pelaku sudah diamankan ke Polres," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )