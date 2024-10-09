Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemacetan Lalin di Tebet-Pasar Minggu Jaksel Tak Hanya Saat Jam Sibuk

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |13:12 WIB
Kemacetan Lalin di Tebet-Pasar Minggu Jaksel Tak Hanya Saat Jam Sibuk
Kemacetan Jakarta. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Kemacetan arus lalu lintas di beberapa kawasan Jakarta tidak hanya terjadi ketika jam sibuk atau aktivitas perkantoran masyarakat. Sebagaimana yang terpantau di Jalan Dr Saharjo-Jalan Prof DR Soepomo-Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (9/10/2024).

Di kawasan tersebut, kemacetan juga terjadi di saat siang hari. Kondisi ruas jalan terlihat padat meskipun belum ditambah aktivitas perkantoran masyarakat. 

Berdasarkan pantauan, pada sekira pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, jalanan di kawasan Pasar Minggu arah Tebet tampak macet di sejumlah titiknya. Misalnya saja di dekat Komplek Polri Brimob, lalu di sekitar traffic light TMP Kalibata, traffic light Pancoran Timur Raya, hingga traffic light Pancoran.

Di Jalan Prof DR Soepomo, arus lalu lintas pun tampak macet pula di sejumlah titiknya dari arah Pasar Minggu menuju Manggarai. Mulai dari sekitar Kampus Soepomo, traffic light Tebet Raya, Kolong JLNT Casablanca.

Begitu juga di Jalan DR Saharjo, arus lalu lintas juga tampak macet di sejumlah titiknya dari arah Pancoran ke Manggarai. Mulai dari dari pertigaan Menteng Pulo, pertigaan Lontar, hingga ke percabangan sekaligus putaran arah Jalan Minangkabau.

Kawasan Pasar Minggu-Tebet menjadi salah satu titik kemacetan di Jakarta lantaran menjadi jalan utama dari arah Depok menuju ke Jakarta. Di waktu jam pulang dan pergi ke kantor, jalanan tersebut selalu saja mengalami kemacetan, begitu juga di saat siang hari meski tak begitu signifikan dibandingkan pagi dan sore hari.

(Puteranegara Batubara)

      
