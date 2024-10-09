Polisi Ungkap Anak Jadi Korban Pelecehan Seksual di Panti Asuhan Tangerang Bertambah

JAKARTA - Polisi mengungkap bahwa korban dugaan pelecehan seksual di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An'Nur, Kunciran Indah, Kota Tangerang, terus bertambah. Nahasnya, sampai dengan hari ini tercatat ada delapan orang yang menjadi korban predator seks.

“Untuk korban per hari ini sudah bertambah satu lagi kategori anak,” ucap Kepala Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (9/10/2024)

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut mengatakan, kalau data korban dalam kasus ini total jadi delapan orang. Sebelumnya diketahui cuma tujuh. Lima korban kategori anak, dan tiga korban kategori dewasa. Namun, untuk satu korban yang baru diketahui itu belum dibeberkan identitasnya.

“Korban (total) menjadi delapan anak asuh,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya, Polres Metro Tangerang Kota merilis, sebanyak tujuh orang korban dari tindak asusila di panti asuhan wilayah Kelurahan Kunciran Imdah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, telah melakukan pelaporan.