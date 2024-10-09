Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria di Jaksel Masturbasi di Atas Motor Depan Dua Perempuan

Rizki Faluvi , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |15:50 WIB
Viral Pria di Jaksel Masturbasi di Atas Motor Depan Dua Perempuan
Viral pria masturbasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Foto: Tangkapan layar/Rizki Paluvi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video seorang pria melakukan masturbasi di atas sepeda motornya di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia diduga menjadikan dua perempuan yang sedang duduk di atas trotoar sebagai fantasi seksualnya.

Peristiwa yang terekam video amatir itu terjadi pada Senin 7 Oktober 2024. Pria berambut panjang dan membawa sepeda motor berwana merah ini nekat melakukan aksi tak senonoh di depan dua perempuan yang tengah duduk di atas trotoar sambil memarkirkan kendaraannya.

Kemudian, pria tersebut yang mengetahui bahwa dirinya direkam oleh perempuan korbannya langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam celana. Lalu, ia pergi meninggalkan lokasi.

Menurut Hendar, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, dirinya tak mengetahui persis atas kejadian ini. Namun, ia menegaskan bahwa, dua orang perempuan yang menjadi korban pelecehan tersebut baru pertama kalinya berada di kawasan tersebut.

"Ini baru sekarang, kalau saya baru lihat, perempuannya juga baru lihat," ujar Hendar.

Atas kejadian ini, perempuan yang menjadi korban pelecehan sekaligus pemilik video langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku malu dan segera ditangkap oleh pihak yang terkait.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
