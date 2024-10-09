Tampil di Podcast, Masinis Gadungan yang Ngaku Digentayangi Setan di Kereta Dipolisikan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia melaporkan seorang pria ke Polda Metro Jaya karena berpura-pura menjadi masinis yang menjadi narasumber siniar horor akun Youtube Lentera Malam. Laporan dilakukan lantaran akun Youtube Lentera Malam menampilkan dengan judul “Masinis Kereta Digentayangi Korban Kecelakaan”.

“Tayangan tersebut menyajikan narasumber seseorang yang dipastikan sebagai masinis gadungan, yang menceritakan kejadian mistis,” kata Pelaksana Harian (Plh) Manager Humas KAI Daop 1, Tohari dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Terkait dengan proses hukum setelah pelaporan ini, KAI menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan.

“Saat ini, tayangan tersebut telah di-take down oleh akun yang bersangkutan,” ujar Tohari.

Meski begitu, KAI menyesalkan adanya tayangan tersebut yang dapat memicu opini publik negatif dan menyesatkan masyarakat. “Kami sangat menyesalkan tayangan podcast dengan genre horor ini, yang menampilkan sosok yang seolah-olah pegawai KAI yang berprofesi sebagai masinis,” tutur dia.

“Kami menegaskan bahwa tayangan tersebut tidak bersumber dari pegawai internal KAI, dan sosok yang ditampilkan bukanlah masinis kereta api,” tambahnya.

KAI berharap masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima informasi. “Terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan reputasi layanan kereta api,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )