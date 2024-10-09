Potret Kemacetan yang Disorot 3 Cagub DKI Jakarta, Seberapa Parah?

JAKARTA - Isu kemacetan selalu jadi bahan ketika Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI digelar. Hal itu tak terkecuali pada gelaran Pilkada tahun ini. Lantas, bagaimana sebenarnya potret kemacetan di Jakarta yang dibahas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut?

Pantauan di beberapa ruas jalan arteri, terdapat kemacetan pada jam berangkat atau pulang kerja. Seperti pada Rabu (9/10/2024) pagi, kemacetan terlihat di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur tepatnya di perlintasan depan kantor Badan Narkotika (BNN).

Perpindahan lajur bus Transjakarta dari jalur kiri ke kanan jadi salah satu pemicunya. Di sana tampak ada sekitar lima sampai tujuh bus Transjakarta yang mengantre di sisi kiri jalan Halte BNN 1. Setelah menurunkan atau mengangkut penumpang di halte tersebut, bus Transjakarta nampak melaju ke jalurnya sisi kanan.

Tak hanya di kawasan tersebut, arus lalu lintas sepanjang jalan MT Haryono hingga monumen Patung Dirgantara juga terbilang padat merayap. Beberapa titik kemacetan terlihat ketika petugas security mendahului kendaraan yang keluar dari perkantoran di sepanjang ruas jalan tersebut.

Sementara kemacetan juga terjadi di sekitaran Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Pantauan di lokasi pada pukul 08.34 WIB, kemacetan di jalur tersebut dimulai dari Kantor Sekolah Partai PDI-Perjuangan, Lenteng Agung hingga Stasiun Tanjung Barat atau sepanjang 600 meter.

Kepadatan kendaraan lebih parah terlihat di pertemuan jalur dari Jalan Lenteng Agung Raya dan Jalan Joe, Jagakarsa.

Kepadatan kendaraan terus terjadi hingga sekitar Stasiun Tanjung Barat. Berdasarkan pengamatan di lokasi, kepadatan disebabkan banyaknya transportasi umum yang berhenti di pinggir jalan untuk menaik-turunkan penumpang.

Di lokasi yang sama, terlihat juga Transjakarta yang berhenti di Halte Stasiun Tanjung Barat yang menambah kepadatan kendaraan. Setelah titik tersebut, arus lalu lintas terlihat kembali normal alias lancar.

Sedangkan pada jam pulang kerja, pemasangan serupa tampak di Jalan HR Rasuna Said-Mampang dan Jalan Dr Saharjo-Jalan Prof DR Soepomo-Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin sore.

Berdasarkan pantauan di Jalan HR Rasuna Said pada sekira pukul 17.00 WIB hingga sekira pukul 19.00 WIB mengalami kemacetan di sejumlah titik, yaitu mulai dari sekitar jalan depan Epicentrum, Kolong Jalan Raya Casablanca, seberang Kantor Kemenkes, lalu Underpass Mampang, dan sekitar Kantor Imigrasi Jaksel hingga ke Pejaten Mall.

Kemacetan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan pada jam pulang kantor. Ditambah lagi, banyaknya kendaraan yang berputar balik di sejumlah titik putar balik yang letaknya tak begitu jauh.