Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebelet Pesta Narkoba, 5 Kawanan Nekat Begal Ojol Pakai Airsoft Gun di Jakbar 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |18:36 WIB
Kebelet Pesta Narkoba, 5 Kawanan Nekat Begal Ojol Pakai Airsoft Gun di Jakbar 
Polisi Rilis Kasus Begal. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap lima pelaku begal yang menodongkan Airsoft Gun kepada pengendara Ojek Online (Ojol) di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka ingin merampas motor korban untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk pesta narkoba.

“Ada 5 orang tersangka yang berhasil diamankan. Yang pertama atas nama MI alias Kampleng (25), NY alias Ucup (37), S alias Pandu (30), RK alias Abak (31), dan MF,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi, Rabu (9/10/2024).

Syahduddi mengungkapkan bahwa selain mengamankan tersangka, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti satu buah senjata Airsoft Gun tipe Glock 19 warna silver, satu unit sepeda motor Honda Vario milik Korban, satu unit motor Satria FU milik pelaku atas nama RK dan atas nama MI, dan tiga unit ponsel milik pelaku.

Syahduddi menyebutkan bahwa pelaku melancarkan aksinya lantaran hendak mengonsumsi narkoba.

“Pengakuan para tersangka bahwa memang mereka ini baru pertama kali melakukan aksinya. Yang berangkat daripada keinginan para pelaku ini untuk mengkonsumsi narkoba,” ujar dia.

Dia menambahkan, bahwa para tersangka ini memang tinggal di sekitar Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian pelaku menyewa apartemen untuk berkumpul dan melakukan pesta narkoba.

“Alamat tempat tinggal para tersangka ini kan semuanya berada di wilayah Jakarta Barat. Mereka sudah menyewa kamar di apartemen di Cengkareng dengan tarif Rp250.000 per hari,” jelas Syahduddi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876/begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162348/begal-yGmp_large.jpg
Otak Begal Sadis Berpistol Ditangkap di Depok saat Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155535/ojol-9fxD_large.jpg
Pengemudi Ojol Duel dengan Begal, Alami Luka Sayatan di Leher dan Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007/pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/340/3145664/begal-i8zp_large.jpg
Tragis! Bocah 10 Tahun di Lampung Dibegal, Terseret Motor hingga 15 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145595/viral-yEOA_large.jpg
Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement