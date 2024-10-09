Kebelet Pesta Narkoba, 5 Kawanan Nekat Begal Ojol Pakai Airsoft Gun di Jakbar

JAKARTA - Polisi menangkap lima pelaku begal yang menodongkan Airsoft Gun kepada pengendara Ojek Online (Ojol) di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka ingin merampas motor korban untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk pesta narkoba.

“Ada 5 orang tersangka yang berhasil diamankan. Yang pertama atas nama MI alias Kampleng (25), NY alias Ucup (37), S alias Pandu (30), RK alias Abak (31), dan MF,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi, Rabu (9/10/2024).

Syahduddi mengungkapkan bahwa selain mengamankan tersangka, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti satu buah senjata Airsoft Gun tipe Glock 19 warna silver, satu unit sepeda motor Honda Vario milik Korban, satu unit motor Satria FU milik pelaku atas nama RK dan atas nama MI, dan tiga unit ponsel milik pelaku.

Syahduddi menyebutkan bahwa pelaku melancarkan aksinya lantaran hendak mengonsumsi narkoba.

“Pengakuan para tersangka bahwa memang mereka ini baru pertama kali melakukan aksinya. Yang berangkat daripada keinginan para pelaku ini untuk mengkonsumsi narkoba,” ujar dia.

Dia menambahkan, bahwa para tersangka ini memang tinggal di sekitar Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian pelaku menyewa apartemen untuk berkumpul dan melakukan pesta narkoba.

“Alamat tempat tinggal para tersangka ini kan semuanya berada di wilayah Jakarta Barat. Mereka sudah menyewa kamar di apartemen di Cengkareng dengan tarif Rp250.000 per hari,” jelas Syahduddi.