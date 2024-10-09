Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Guru Tersangka Pelecehan Seksual Santriwati Meninggal Dunia di Penjara

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |21:35 WIB
Oknum Guru Tersangka Pelecehan Seksual Santriwati Meninggal Dunia di Penjara
Oknum guru pemerkosa santriwati meninggal dunia di penjara (Foto : Ilustrasi/Freepik)
BEKASI - Satu dari dua oknum guru yang jadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi meninggal dunia. S (51) tersangka kasus tersebut meninggal dunia di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu (9/10/2024). 

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Akhmadi menjelaskan, pihaknya mendapat informasi korban mengalami sakit dari salah satu rekan satu kamarnya.

"Jadi petugas piket tahanan mendapatkan informasi dari salah satu kamar bahwa korban bahwa sakit," kata Akhmadi pada Rabu (9/10/2024).

Mendapatkan informasi tersebut, piket Reskrim dan Dokkes langsung membawa korban ke RS Polri Kramat Jati.

"Setibanya di RS korban sudah dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Akhmadi memastikan, korban meninggal dunia bukan karena dianiaya rekan sekamarnya, namun murni karena sakit.

 

