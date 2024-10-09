Pilwalkot Bekasi, Elektabilitas Tri Adhianto-Harris Bobihoe Unggul

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terbaru berfokus pada preferensi pilihan politik warga Kota Bekasi dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024. Hasil survei menunjukkan penilaian atau approval rating terhadap kinerja Tri Adhianto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota dan Plt Walikota Bekasi.

"Dari data yang diperoleh, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Tri Adhianto mencapai 79,2%, sementara 10,2% menyatakan ketidakpuasan, dan 19,6% lainnya tidak memberikan penilaian," kata Direktur eksekutive LKPI Togu Lubis, Rabu (9/10/2024).

Togu menyatakan, survei ini juga mengukur tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, berdasarkan rekam jejak dan pengalaman mereka.

Pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe mendapatkan skor public trust yang tinggi, yaitu 89,7%. Diikuti pasangan Heri Koswara dan Sholihin dengan skor 57,2%, serta pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni yang memperoleh skor 36,7%.

Sementara itu, terkait popularitas dan akseptabilitas, hasil survei menunjukkan bahwa pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe memiliki tingkat popularitas mencapai 81,2% serta tingkat akseptabilitas sebesar 80,4%. Kemudian, pasangan Heri Koswara dan Sholihin memiliki tingkat elektabilitas 58,4% dan akseptabilitas 52,6%.

"Sementara itu, pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni mencatatkan tingkat elektabilitas 28,4% dan akseptabilitas 32,3%," kata Togu.

Hasil survei juga disertai simulasi "top of mind," yang bertujuan untuk mengukur loyalitas dan spontanitas responden dalam menyebutkan pasangan calon yang mereka pilih.

Hasilnya, pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe menjadi yang paling banyak disebut dengan perolehan suara 47,1%. Di urutan kedua adalah pasangan Heri Koswara dan Sholihin dengan 29,6%, sedangkan pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni hanya memperoleh 4,1%, dan sebanyak 19,2% responden tidak memberikan jawaban.

Selain itu, juga dilakukan simulasi pertanyaan tertutup menggunakan kertas kuisioner, disetai tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon juga diukur. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe memiliki tingkat elektabilitas 53,7%, pasangan Heri Koswara dan Sholihin mencapai 32,8%, dan pasangan UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni mendapatkan 4,9%.

"Sementara itu, sebanyak 8,9% responden menyatakan tidak akan memilih," kata Togu.