Cuaca Jakarta Akan Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta didominasi akan berawan pada Kamis (10/10/2024). Hal itu dirangkum dari prakiraan cuaca yang dirilis di situs bmkg.go.id.

Adapun rangkuman prakiraan cuaca Jakarta yang dirilis BMKG hari ini sebagai berikut:

Jakarta Pusat

Cuaca Jakarta Pusat diperkirakan akan berawan pada pagi hari. Untuk siang hingga sore hari perkirakan akan cerah berawan. Sementara malam hari, diperkirakan akan cerah dan cerah berawan.

Jakarta Selatan