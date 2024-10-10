Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Akan Cerah Berawan Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |07:29 WIB
Cuaca Jakarta Akan Cerah Berawan Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta didominasi akan berawan pada Kamis (10/10/2024). Hal itu dirangkum dari prakiraan cuaca yang dirilis di situs bmkg.go.id.

Adapun rangkuman prakiraan cuaca Jakarta yang dirilis BMKG hari ini sebagai berikut: 

Jakarta Pusat

Cuaca Jakarta Pusat diperkirakan akan berawan pada pagi hari. Untuk siang hingga sore hari perkirakan akan cerah berawan. Sementara malam hari, diperkirakan akan cerah dan cerah berawan.

Jakarta Selatan

Topik Artikel :
Ramalan Cuaca Cuaca Jakarta BMKG
