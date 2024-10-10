Besok, Alexander Marwata Diperiksa Polisi untuk Klarifikasi Pertemuannya dengan Eko Darmanto

JAKARTA - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

"Untuk agenda pemeriksaan ataupun klarifikasi terhadap Saudara Alex Marwata akan dilakukan besok hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai 1 gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Dirkrimsus Polda Meto Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (10/10/2024).

Dia mengatakan, klarifikasi dilakukan sebagai upaya penyelidikan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tersangka, atau pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK RI sekira tahun 2023.

"Yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK RI saudara AM dengan saudara ED yang merupakan Kepala Bea Cukai Jogja pada saat itu," katanya.