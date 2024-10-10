Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok, Alexander Marwata Diperiksa Polisi untuk Klarifikasi Pertemuannya dengan Eko Darmanto

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |09:52 WIB
Besok, Alexander Marwata Diperiksa Polisi untuk Klarifikasi Pertemuannya dengan Eko Darmanto
Dirkrimsus Polda Meto Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

"Untuk agenda pemeriksaan ataupun klarifikasi terhadap Saudara Alex Marwata akan dilakukan besok hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai 1 gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Dirkrimsus Polda Meto Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (10/10/2024). 

Dia mengatakan, klarifikasi dilakukan sebagai upaya penyelidikan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tersangka, atau pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK RI sekira tahun 2023.

"Yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK RI saudara AM dengan saudara ED yang merupakan Kepala Bea Cukai Jogja pada saat itu," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177308//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-LFBs_large.jpg
Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 Triliun: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177106//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_di_kpk-Eshc_large.jpg
Pramono Audiensi dengan KPK, Bahas Pembongkaran Tiang Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177096//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri_resmikan_satgas_pamapta-SHF6_large.jpg
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177088//gubernur_jakarta_pramono_anung_di_gedung_kpk-V13Z_large.jpg
Pramono Datangi Gedung KPK, Bahas Langkah Bersih-Bersih di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement