Kapolda Metro Resmi Lantik Kombes Ahmad Fuady Jadi Kapolres Jakut Gantikan Kombes Gidion Arif Setyawan

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto resmi melantik Kombes Ahmad Fuady menjadi Kapolres Metro Jakarta Utara (Jakut) menggantikan Kombes Gidion Arif Setyawan. Hal itu dilakukan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Lapangan Presisi, Kamis (10/10/2024).

Mutasi jabatan itu sendiri tertuang dalam surat Telegram dengan nomor ST/2098/IX/KEP./2024, per tanggal 20 September 2024, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya sebagai prajurit Bhayangkara akan menjunjung tinggi Tribata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan yang dibacakan pada Kamis (10/10/2024).

Selain jabatan Kapolres Metro Jakarta Utara, Kapolda Metro Jaya juga melantik sejumlah pejabat baru di internalnya. Diantaranya adalah, Dir Samapta Polda Metro Jaya dan Kabid TIK Polda Metro Jaya.

Berikut daftar lengkap pejabat Polda Metro Jaya yang resmi dilantik;