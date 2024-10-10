Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Komitmen Rutinkan Program Pengobatan Gratis hingga Pasar Murah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |13:08 WIB
Ridwan Kamil Komitmen Rutinkan Program Pengobatan Gratis hingga Pasar Murah
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen akan menghadirkan pengobatan gratis dan pasar murah bagi warga bila diberikan amanah di Pilkada 2024.

Komitmen itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat mengunjungi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

"Ya kita ada program-program yang Insya Allah dirutinkan. Ada pengobatan gratis dirutinkan, ada pasar murah tadi ibu-ibu curhat kita rutinkan, sebulan sekali di kelurahan atau kecamatan, ada curhatan dari lansia," kata Kang Emil usai kegiatan.

Selain itu, Kang Emil juga berkomitmen akan membuat program kartu lansia. Dengan begitu, ia berkata, para lansia bisa menikmati fasilitas di Jakarta dengan bebas biaya.

"Kemudian tadi UMKM tadi saya jelaskan kan urusan tentang kredit mesra itu memang target marketnya mereka ya dari Rp5 sampai hampir Rp10 juta dengan namanya kredit kelompok tadi," tutur Kang Emil.

"Kemudian curhatan lagi tadi tentang Posyandu lain-lain yang Rp200 juta per RW nanti hal-hal yang kurang dari rutinitas bisa disisihkan ke sana," imbuhnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
