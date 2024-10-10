Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cinta Tak Direstui, Pemuda Pamulang Tusuk Ayah Pacarnya hingga Kritis

Hambali , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |13:35 WIB
Cinta Tak Direstui, Pemuda Pamulang Tusuk Ayah Pacarnya hingga Kritis
Penangkapan pelaku. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TANGSEL - Seorang pria paruh baya berinisial TK (46) kritis karena menderita sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Kejadian itu diduga dipicu dendam dan rasa sakit hati dari remaja yang menjadi pacar putrinya. Peristiwa itu terjadi di sebuah toko obat dan kosmetik di Jalan Jalan Kemiri Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Selasa 8 Oltober 2024 sekira pukul 04.00 WIB.

"Akibat percobaan pembunuhan tersebut korban mengalami sekitar 6 luka tusuk di dada dan tangan," terang Kapolres Tangsel AKBP Viktor Daniel Inkiriwang, Kamis (10/10/24).

Polisi telah melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, petugas menyimpulkan bahwa pelaku adalah pacar dari putri korban yakni remaja berinisial RA (19).

"Penyidik dari Unit Reskrim Polsek Pamulang mendapatkan bukti yang cukup yang mengarah kepada seorang laki laki inisial RA umur 19 tahun yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana ini," jelas Victor.

Pelaku RA ditangkap pada Selasa 8 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau kurang lebih sembilan jam setelah kejadian di kediamannya di wilayah Bambu Apus, Pamulang.

