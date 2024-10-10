Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Hadirkan Tim Saber Pungli di Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |13:52 WIB
Ridwan Kamil Bakal Hadirkan Tim Saber Pungli di Jakarta
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil berencana akan menghadirkan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) bila memenangkan Pilkada 2024. Rencana itu ditujukan untuk memberantas praktik pungli di Jakarta.

Tim saber pungli, pernah dibentuk Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil kala menjabat Gubernur Jawa Barat. Ia mengaku, telah memberantas pungli di Jawa Barat selama 5 tahun menjabat Gubernur.

"Iya dulu saya membereskan selama 5 tahun 40 ribuan kasus pungli. Dengan apa? Ada tim saber pungli," terang Kang Emil saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Kang Emil bertekad akan menghadirkan tim saber pungli. Bila sudah terbentuk, ia berkomitmen akan memaksimalkan tugas dan kinerja tim tersebut.

"Tim saber pungli ini dihadirkan, dihidupkan, kalau sudah ada kita maksimalkan," ucap Kang Emil.

