Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Kasus Penipuan WO di Bekasi, Puluhan Calon Pengantin Jadi Korban

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |15:00 WIB
Heboh Kasus Penipuan WO di Bekasi, Puluhan Calon Pengantin Jadi Korban
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik Wedding Organizer (WO) Harmoni Wedding yang berlokasi di Jalan Jati Raya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diduga menipu puluhan pelanggannya. Polisi kini sedang mendalami kasus tersebut.

"Masih pendalaman," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh, dikutip Kamis (10/10/2024).

Audy mengatakan pihaknya baru menerima laporan dari para korban pada Rabu (9/10) kemarin. Penyelidikan awal dengan memanggil para saksi.

"LP baru diterima. Masih pendalaman untuk memeriksa saksi-saksi," ucapnya.

Adapun, puluhan calon pengantin telah melaporkan pemilik WO Harmoni Wedding berinisial A ke Polres Metro Bekasi Kota, pada Selasa (8/10) malam atas kasus dugaan penipuan. 

Salah satu korban Lina Herlina (24), mengungkap dirinya telah menyetorkan uang senilai Rp56 juta kepada pemilik WO Harmoni Wedding. Pembayaran dilakukan atas dasar permintaan terlapor.

“Sembilan kali pembayaran, itu belum lunas, total nilai (paket WO) Rp60 juta," kata Lina kepada wartawan.

Lina menceritakan, pemilik WO meminta dirinya untuk membayar uang di awal dengan berbagai alasan. Padahal, rencana pernikahannya baru akan dilangsungkan pada Januari 2025.

“Dia minta-minta terus minta DP dengan alasan mamanya sakit, mau umrah, ini itu segala macam,” ujarnya.

“Dari DP pertama enggak ada jeda. Kalau saya ayo in (turuti) saya kirim-kirim terus, setiap minggu kali, setiap ada event dia minta ke saya. Ada beberapa kali saya tolak,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/298/3177412//roti-hYX9_large.jpg
Konsumsi Roti Bikin Batita Ini Bengkak Sekujur Tubuh, Yuk Kenali Apa Itu Gluten?  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176556//pelaku_penipuan_modus_rekrutmen_polri-dkMO_large.jpg
Ngaku Staf DPR, Pria Ini Raup Rp750 Juta dari Modus Penipuan Rekrutmen Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176158//ashanty-FGS2_large.jpg
Ashanty Kapok Titipkan Uang ke Karyawan: Sekarang Mas Anang yang Urus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/612/3172245//viral-bsmz_large.jpg
Viral! Anak Kecil Pedagang Cilok Ditipu Ibu-Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235//ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement