HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Blusukan dan Ikut Layanan Pengobatan Gratis di Kebon Jeruk

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |15:46 WIB
Ridwan Kamil Blusukan dan Ikut Layanan Pengobatan Gratis di Kebon Jeruk
Ridwan Kamil
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menjadi calon gubernur pertama yang blusukan di wilayah RW 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal itu disampaikan oleh Ali Syakieb. Warga berusia 56 tahun itu sempat berbincang dengan Ridwan Kamil saat calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu blusukan ke daerah tempat tinggalnya pada Kamis pagi, 10 Oktober 2024. 

Ali mengungkapkan bahwa dirinya selalu mengikuti pemberitaan terkait Ridwan Kamil melalui media massa. Dia tidak menyangka gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu yang pertama blusukan ke daerah tempat tinggalnya. Karena itu, dia menyempatkan diri mengobrol dan foto bersama Ridwan Kamil. Tidak lupa, dia mendoakan calon gubernur yang berpasangan dengan Suswono itu.

”Bapak (Ridwan Kamil) ini yang pertama, Pak. (Calon gubernur) yang lain belum ada,” ungkap Ali Syakieb.

Sambil menyapa warga dan menyampaikan program-programnya, Ridwan Kamil sesekali berfoto bersama dengan warga yang dia temui. Politisi yang berpengalaman sebagai Wali Kota Bandung itu pun mendengarkan setiap cerita dan curahan hati (curhat) yang disampaikan oleh warga, termasuk curhat dari Effendi Zein. Ketua RT 10 RW 04 itu mengaku ada dua hal yang harus jadi prioritas.

”Kesehatan dan pendidikan. Kalau semua itu gratis, para ibu dan bapak tenang pikirannya,” ucap Effendi.

Effendi mengaku takjub lantaran program yang disiapkan oleh Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melampaui ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta itu sudah punya berbagai program terkait dengan kesehatan. Dia juga tidak mengira program pendidikan gratis yang disiapkan oleh pasangan tersebut akan menyentuh sekolah swasta.

 

