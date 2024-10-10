Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Sandiaga, Ridwan Kamil Diminta Dorong Pariwisata Jakarta Naik Kelas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |15:52 WIB
Bertemu Sandiaga, Ridwan Kamil Diminta Dorong Pariwisata Jakarta Naik Kelas
Ridwan Kamil. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno sambil menyaksikan pameran Indonesia Contemporary Art and Design (ICAD) ke-14 yang berlokasi di Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Ridwan Kamil mengatakan dalam pertemuannya itu, Sandiaga secara singkat menitipkan agar pariwisata Jakarta bisa naik kelas, bisa melompat ke skala global jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. "Saya melapor jika akan ada wisata global di Kepulauan Seribu, dan lain sebagainya," kata Ridwan Kamil.

Selain itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini juga akan melakukan konservasi beberapa situs di Jakarta, seperti Setu Babakan dan Kawasan Kota Tua. Upaya ini dilakukan agar wisatawan mancanegara bisa punya banyak pilihan ketika berkunjung ke Jakarta.

"Inisiatif ini dimunculkan untuk menarik wisatawan mancanegara untuk bisa berlama-lama di Jakarta. Karena kajiannya, wisatawan hanya tinggal semalam saja di Jakarta kemudian empat malamnya di Bali," ungkap dia.

Ridwan Kamil berharap dengan banyaknya pilihan wisata termasuk lewat cara menghadirkan interaksi dengan warga bisa membuat wisatawan mancanegara berkegiatan dan tinggal lebih lama di Jakarta. "Minimal jadi dua malam sehingga ekonomi Jakarta bisa terakselerasi lebih bagus," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement