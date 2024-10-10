Bertemu Sandiaga, Ridwan Kamil Diminta Dorong Pariwisata Jakarta Naik Kelas

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno sambil menyaksikan pameran Indonesia Contemporary Art and Design (ICAD) ke-14 yang berlokasi di Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Ridwan Kamil mengatakan dalam pertemuannya itu, Sandiaga secara singkat menitipkan agar pariwisata Jakarta bisa naik kelas, bisa melompat ke skala global jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. "Saya melapor jika akan ada wisata global di Kepulauan Seribu, dan lain sebagainya," kata Ridwan Kamil.

Selain itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini juga akan melakukan konservasi beberapa situs di Jakarta, seperti Setu Babakan dan Kawasan Kota Tua. Upaya ini dilakukan agar wisatawan mancanegara bisa punya banyak pilihan ketika berkunjung ke Jakarta.

"Inisiatif ini dimunculkan untuk menarik wisatawan mancanegara untuk bisa berlama-lama di Jakarta. Karena kajiannya, wisatawan hanya tinggal semalam saja di Jakarta kemudian empat malamnya di Bali," ungkap dia.

Ridwan Kamil berharap dengan banyaknya pilihan wisata termasuk lewat cara menghadirkan interaksi dengan warga bisa membuat wisatawan mancanegara berkegiatan dan tinggal lebih lama di Jakarta. "Minimal jadi dua malam sehingga ekonomi Jakarta bisa terakselerasi lebih bagus," ucapnya.