HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Kang Emil Cegah Narkoba Beredar di Jakarta: Kerja Sama Forkopimda hingga Kepolisian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |16:03 WIB
Cara Kang Emil Cegah Narkoba Beredar di Jakarta: Kerja Sama Forkopimda hingga Kepolisian
Ridwan Kamil. (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil punya strategi untuk menangkal praktik narkoba di Jakarta. Untuk masalah sosial, Ridwan menyatakan akan bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti Forkopimda hingga kepolisian.

"Ya bagian masalah sosial nanti salah satunya kerjasama dengan Forkopimda kalau itu sifatnya kriminalitas atau kejahatan untuk kerjasamanya dengan kepolisian" kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, Kang Emil juga menyiapkan sejumlah cara agar anak muda tak terjerumus dalam kegiatan negatif. Menurutnya, anak muda harus difasilitasi untuk menunjang kegiatan positif.

"Kalau tadi sifatnya mereka gak ada ruang ekspresi, kita kan ada program micro library, bikin RTH, ada program car free night supaya tiap bulan di malam hari kita ada pameran UMKM," tutur Kang Emil.

"Ada kegiatan pentas seni yang panitianya anak muda sehingga mengurangi tawuran, mengurangi orang bengong, mengurangi narkoba juga dengan sibuknya anak muda oleh kegiatan-kegiatan positif yang nanti kita bisa," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
