Pramono Janji Tak Akan Singkirkan PKL di Kota Tua: Kita Tata dengan Baik

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024, Pramono Anung angkat bicara soal kabar penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pramono memastikan akan menata dengan sebaik-baiknya para pedagang untuk bisa tetap mencari mata pencahariannya.

Kabar tersebut didapat Pramono saat berdialog dengan warga Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (10/9/2024). Salah seorang warga bernama Lilis yang merupakan PKL di Kota Tua mencurahkan apa yang menjadi keluh kesahnya kepada Pramono.

"Saya mau tanya, apa benar tidak dibolehkan untuk berdagang di sekitar Kota Tua? Katanya, bilangnya Pak Gubernur yang memerintahkan ke Pol PP itu. Saya bilang, katanya Pak Gubernur ingin membuat rakyatnya menjadi sejahtera, tapi kenapa selama ini saya berjuang untuk anak saya, untuk pendidikan anak saya, untuk kehidupan saya, selalu digusur dan digusur Pak," kata Lilis kepada Pramono.

Menjawab keluhan tersebut, Pramono memastikan jika kelak terpilih sebagai Gubernur, dirinya tidak akan menggusur, bahkan menjauhkan para pedagang dengan kawasan Kota Tua. Hanya saja, ia mengakui untuk merawat kawasan tersebut, dibutuhkan tata kelola yang baik, termasuk penempatan para pedagang.

"Jadi intinya begini, apapun Kota Tua ini harus dirapikan, dirawat dengan baik. Tetapi pedagang kaki lima tidak boleh disingkirkan hanya semata-mata karena untuk kerapian. Tetapi ditata dengan baik, semua orang diberikan kesempatan untuk hidup," jawab Pramono.