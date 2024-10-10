Breaking News! Kecelakaan Beruntun di Pantai Indah Kapuk, Toyota Alphard Hangus Terbakar

JAKARTA - Sebuah mobil Toyota Alphard hangus terbakar di Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Mobil tersebut dilaporkan terbakar usai mengalami kecelakaan beruntun.

“Objek kendaraan roda empat mobil Alphard satu unit,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Disebutkan, bahwa mobil mewah tersebut ludes terbakar setelah mengalami kecelakaan beruntun di PIK. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak dalam peristiwa tersebut.

“Kronologi, info dari pospol, mobil tabrakan beruntun sehingga terjadi kebakaran mobil merek Alphard tersebut,” ujar dia.

Peristiwa kebakaran itu dilaporkan sekira pukul 14.15 WIB. Operasi pemadaman kebakaran dimulai pada pukul 14.24 WIB. Proses pemadaman dinyatakan selesai pukul 14.59 WIB.

“Untuk memadamkan api, sebanyak tiga unit dan 15 personil pemadam dikerahkan ke lokasi,”demikian tulis keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )