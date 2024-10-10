Ridwan Kamil Spontan ke Pasar Darurat karena Sambutan Hangat Warga Kapuk

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil spontan blusukan ke Pasar Darurat Kapuk, Penjaringan, Jakarta Barat. Reaksi tersebut terjadi lantaran melihat antusiasme warga sekitar.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 tersebut menyusuri gang-gang sempit di kawasan hunian padat penduduk. Ia disambut riuh warga yang mengajak selfie.

Melihat penerimaan warga yang luar biasa, Ridwan Kamil melanjutkan blusukannya ke pasar darurat. Kemudian bertegur sapa dan menyapa seluruh pedagang di situ.

Beberapa warga bahkan meminta bisa memeluk calon pemimpin Jakarta tersebut. "Pak Ridwan Kamil, bapak sehat-sehat ya. Bapak harus jadi Gubernur ya pak! Ijin, saya mau peluk Bapak, mudah-mudahan anak saya jadi seperti Bapak,” ucap seorang ibu, Kamis (10/10/2024).

Usai melakukan blusukan, Ridwan Kamil menyambangi lokasi acara syukuran anggota DPRD Jakarta dari Partai Demokrat Nur Afni Sajim. Ia bersama beberapa relawan warga sekitar Kapuk Muara, Jakarta Barat, melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO).





(Fetra Hariandja)