Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil soal Penyegelan Sepihak Tanah Abang: Solusinya Musyawarah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:05 WIB
Ridwan Kamil soal Penyegelan Sepihak Tanah Abang: Solusinya Musyawarah
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan musyawarah menjadi kunci mencari solusi/MNC Media
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan dalam setiap permasalahan yang ada, pasti tercipta juga jalan keluarnya. Apalagi jika seluruh pihak terkait bisa urun rembuk dan melakukan diskusi secara terbuka. 

Menanggapi kejadian penyegelan sepihak kepada pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 tersebut menegaskan musyawarah menjadi kunci solusi. 

"Apa yang menjadi akar masalah penyegelan tersebut? Proses dialog sebelumnya seperti apa? Esensinya, semua orang di Jakarta berhak mencari penghidupan seusai rambu-rambu aturan yang berlaku. Nah, solusinya ini harus dimusyawarahkan. Tidak boleh sepihak," ujar Kang Emil di Jakarta, Kamis (10/102024).

Seperti diketahui, kios para pedagang di JPM Tanah Abang disegel secara sepihak oleh pengelola setelah pihak pedagang menolak kenaikan service charge yang dinilai terlalu membebani. Terkini, pengelola JPM pada menyatakan pihak manajemen sedang melakukan kajian ulang terhadap kenaikan biaya sewa kios dan membuka opsi mencicil bagi para pedagang guna mengurangi beban mereka.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement