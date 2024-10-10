Ridwan Kamil soal Penyegelan Sepihak Tanah Abang: Solusinya Musyawarah

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan dalam setiap permasalahan yang ada, pasti tercipta juga jalan keluarnya. Apalagi jika seluruh pihak terkait bisa urun rembuk dan melakukan diskusi secara terbuka.

Menanggapi kejadian penyegelan sepihak kepada pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 tersebut menegaskan musyawarah menjadi kunci solusi.

"Apa yang menjadi akar masalah penyegelan tersebut? Proses dialog sebelumnya seperti apa? Esensinya, semua orang di Jakarta berhak mencari penghidupan seusai rambu-rambu aturan yang berlaku. Nah, solusinya ini harus dimusyawarahkan. Tidak boleh sepihak," ujar Kang Emil di Jakarta, Kamis (10/102024).

Seperti diketahui, kios para pedagang di JPM Tanah Abang disegel secara sepihak oleh pengelola setelah pihak pedagang menolak kenaikan service charge yang dinilai terlalu membebani. Terkini, pengelola JPM pada menyatakan pihak manajemen sedang melakukan kajian ulang terhadap kenaikan biaya sewa kios dan membuka opsi mencicil bagi para pedagang guna mengurangi beban mereka.

(Fetra Hariandja)