Siswa SMA di Tebet Koma Dianiaya Senior Ternyata Diduga Rebutan Perempuan

JAKARTA- Penganiayaan yang dialami siswa SMA berinisial A (16) hingga koma di Tebet, Jakarta Selatan oleh seniornya terjadinya karena korban terlibat perkelahian. Sejauh ini, belum ditemukan unsur bullying terhadap korban.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut.

"Kasus ini masih terus berjalan proses penyelidikannya, karena (terduga) pelakunya anak, mereka berkelahi. Jadi bukan bullying, berkelahi mereka satu lawan satu, terduga pelaku ada satu orang," ujar Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, korban sejatinya terlibat perkelahian dengan seniornya yang berinisial MA (17). Korban lantas mengalami luka-luka dari perkelahian tersebut hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan masih dalam kondisi tak sadarkan diri.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menambahkan, perkelahian diantara korban dan terduga pelaku diduga terjadi karena perempuan, hanya saja polisi masih mendalaminya lebih lanjut.