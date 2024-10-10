Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa SMA di Tebet Koma Dianiaya Senior Ternyata Diduga Rebutan Perempuan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:19 WIB
Siswa SMA di Tebet Koma Dianiaya Senior Ternyata Diduga Rebutan Perempuan
Siswa SMA di Tebet Koma Dianiaya Senior
A
A
A

JAKARTA- Penganiayaan yang dialami siswa SMA berinisial A (16) hingga koma di Tebet, Jakarta Selatan oleh seniornya terjadinya karena korban terlibat perkelahian. Sejauh ini, belum ditemukan unsur bullying terhadap korban.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut.

"Kasus ini masih terus berjalan proses penyelidikannya, karena (terduga) pelakunya anak, mereka berkelahi. Jadi bukan bullying, berkelahi mereka satu lawan satu, terduga pelaku ada satu orang," ujar  Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, korban sejatinya terlibat perkelahian dengan seniornya yang berinisial MA (17). Korban lantas mengalami luka-luka dari perkelahian tersebut hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan masih dalam kondisi tak sadarkan diri.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menambahkan, perkelahian diantara korban dan terduga pelaku diduga terjadi karena perempuan, hanya saja polisi masih mendalaminya lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement