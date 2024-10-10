Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Bentuk Tim Detektif Cari Anak Putus Sekolah di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:23 WIB
Ridwan Kamil Bakal Bentuk Tim Detektif Cari Anak Putus Sekolah di Jakarta
Ridwan Kamil. (Foto: Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil bakal membuat tim Detektif yang bertugas untuk mencari anak-anak yang putus sekolah di Jakarta. Menurutnya, ada sekitar 1.000 anak di Jakarta yang putus sekolah.

“Saya enggak mau dengar ada anak putus sekolah ya, saya mau bikin tim detektif nanti pencari anak putus sekolah, karena saya dengar ada seribu seratusan masih putus sekolah,” kata RK usai menghadiri deklarasi relawan Bro RK di kawasan Blok M, Jakarta Selatan Kamis (10/10/2024).

RK mengungkapkan dirinya tidak ingin lagi ada anak di Jakarta yang putus sekolah karena terkendala biaya. Oleh karena itu, mantan Gubernur Jawa Barat itu berjanji akan menggratiskan biaya sekolah bagi anak-anak yang berada di Jakarta.

“Mudah-mudahan buat yang punya anak enggak beruntung masuk negeri, mulai tahun depan ada anggaran, di swasta pun nanti dibiayai oleh negara,” ujar dia.

“Warga mah enggak mau pusing-pusing, makanya sekolah gratis swasta mulai tahun depan ya,” pungkas dia.

Sebagai informasi, dikutip dari visi misi pasangan RK-Suswono yang telah diserahkan ke KPUD Jakarta, sekolah gratis yang disediakan akan memiliki kualitas yang tinggi.

"Menyediakan sekolah gratis yang berkualitas tinggi di seluruh Jakarta, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terhalang olen biaya," tulisnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
