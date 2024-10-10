Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Alat Kelamin Pria di Bogor Tersangkut Risleting, Damkar Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:59 WIB
Duh! Alat Kelamin Pria di Bogor Tersangkut Risleting, Damkar Turun Tangan
Damkar beri pertolongan pria yang alat kelaminnya tersangkut risleting. (Foto: Dok Damkar)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar melakukan pertolongan terhadap pria yang alat kelaminnya tersangkut resleting di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Beruntung, proses pertolongan berjalan dengan lancar.

Komandan Regu 2 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Iskandar mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.35 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban yang sedang duduk sambil bermain handphone hendak menutup resleting celananya yang terbuka.

"Tanpa sadar alat kelamin tersangkut," kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Korban dan pamannya sempat berusaha membuka resleting tersebut. Namun, tidak membuahkan hasil dan meminta pertolongan petugas Damkar.

"Sudah satu jam tidak berhasil, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Tim Rescue 2 Damkar Kabupaten Bogor yang menerima laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan pertolongan. Sekitar satu jam, alat kelamin korban dapat dilepaskan dari resleting.

"Berhasil dievakuasi oleh tim, Alhamdulillah gak sampai luka," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
