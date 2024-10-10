Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tambah Amunisi, Ridwan Kamil Terima Dukungan dari Relawan BRO RK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:48 WIB
Tambah Amunisi, Ridwan Kamil Terima Dukungan dari Relawan BRO RK
Ridwan Kamil. (Foto: Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan relawan BRO-RK kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024). Sebagai tanda dukungan, BRO-RK memberikan sebuah figura berjudul ‘Our Hope in Future’ yang berisikan 10 harapan kepada pasangan RIDO.

RK menjelaskan selama proses deklarasi, dirinya banyak menerima gagasan keren dari relawan BRO-RK. Baginya, untuk membangun Jakarta tidak selalu semua idenya berasal dari calon gubernur, tetapi juga warga.

“Bahwa membangun kota Jakarta tidak harus selalu idenya 100% dari cagubnya, betul? Kita mungkin idenya hanya 50%, setengahnya ide dari warga,” kata dia.

Dia menilai, berbagi gagasan ini merupakan perwujudan dari semangat DKI, yang terdiri kepanjangan dari desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi.

“Ini ide-ide keren-keren dari perusahaan transportasi, mengatasi polusi, dan lain-lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement