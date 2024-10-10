Tambah Amunisi, Ridwan Kamil Terima Dukungan dari Relawan BRO RK

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan relawan BRO-RK kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024). Sebagai tanda dukungan, BRO-RK memberikan sebuah figura berjudul ‘Our Hope in Future’ yang berisikan 10 harapan kepada pasangan RIDO.

RK menjelaskan selama proses deklarasi, dirinya banyak menerima gagasan keren dari relawan BRO-RK. Baginya, untuk membangun Jakarta tidak selalu semua idenya berasal dari calon gubernur, tetapi juga warga.

“Bahwa membangun kota Jakarta tidak harus selalu idenya 100% dari cagubnya, betul? Kita mungkin idenya hanya 50%, setengahnya ide dari warga,” kata dia.

Dia menilai, berbagi gagasan ini merupakan perwujudan dari semangat DKI, yang terdiri kepanjangan dari desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi.

“Ini ide-ide keren-keren dari perusahaan transportasi, mengatasi polusi, dan lain-lain.