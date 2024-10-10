Tokoh Lintas Agama: Ridwan Kamil Pemimpin yang Berdiri di Semua Golongan

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil alias Kang Emil dinilai sebagai pemimpin yang berdiri di semua golongan. Sebelumnya dia diserang berita hoaks soal Jakarta diproklamasikan menjadi wilayah satu agama usai dirinya membeberkan program 'Maghrib Mengaji'.

Tokoh Pemuda Lintas Agama, Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan, bahwa pasangan Ridwan Kamil - Suswono akan berdiri di semua golongan.

“Saya melihat figur Ridwan Kamil adalah pemimpin yang sudah terbiasa memimpin masyarakat yang majemuk. Beliau adalah pemimpin yang berdiri di atas semua golongan,” ujar Sahat, Kamis (10/10/2024).

Dia pun memberikan pengalamannya saat mengadvokasi persoalan pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal di Gedung Sabuga, Bandung, pada tahun 2016.

“Saya yang saat itu merupakan Ketua Umum salah satu organisasi kemahasiswaan Kristen, saya dihubungi oleh Bapak Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung. Beliau saat itu menyampaikan bahwa KKR Natal akan dilaksanakan kembali di lokasi yang sama, dan beliau akan hadir untuk memastikan KKR ini berjalan lancar,”ujarnya.

“Janji beliau dibuktikan, dimana pada tanggal 23 Desember 2016, KKR Natal kembali dilaksanakan di Sabuga Bandung. Kita bisa cek di internet, jejak digitalnya masih ada,”sambungnya.

Menurutnya, KKR Natal yang tadinya dibubarkan sekelompok ormas intoleran pada tanggal 6 Desember 2016, kemudian dilaksanakan kembali di lokasi yang sama tanggal 23 Desember 2016.

“Ridwan Kamil sebagai Wali Kota hadir untuk menjamin dan menyatakan kepada umat Kristen agar tidak perlu khawatir lagi dengan pembubaran ibadah,” imbuhnya.