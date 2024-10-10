Relawan Bro RK Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Relawan Bro-RK resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Relawan Bro RK, Reza Hamry mengungkapkan, dukungan itu diberikan karena pasangan RK-Suswono telah berpengalamam sebagai pemimpin daerah. Apalagi, sosok RK yang pernah memimpin Jawa Barat.

"Ridwan Kamil pengalamannya banyak ya, jadi Gubernur Jawa Barat. Jadi, kami anak-anak muda nih, lintas generasi dari Gen X, saya Gen Milenial dan adik-adik saya Gen Z," kata Reza di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Kita enggak mau pilih yang nggak punya pengalaman ya, kita maunya Bang Ridwan Kamil," sambung dia.

Ia menilai, sosok pemimpin Jakarta harus memiliki sikap moral yang mumpuni. Mulai dari tutur bicara hingga perbuatan dan aksi nyatanya.

"Dari sopan santun dan etika dan adab pada saat berbicara itu sangat kami apresiasi dari Bang Ridwan Kamil. Itu yang melandaskan kami mendukung Bang Ridwan Kamil," ujarnya.

Dia menegaskan, akan turut serta dalam menyosialisasikan pasangan RIDO kepada warga Jakarta. "Setelah ini nanti kami akan turun, mungkin dalam minggu depan kita akan buat Pesta Rakyat," imbuhnya.

Setidaknya ada 10 ide gagasan untuk membangun Kota Jakarta. Ide itu, kata dia, datang dari belanja masalah masyarakat dari segala umur. Gagasan ini dinilai sejalan dengan visi misi yang dikeluarkan pasangan RK-Suswono.

"Ada polusi, ada transportasi, dan intinya meningkatkan pelayanan yang semuanya untuk masyarakat Jakarta," pungkasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyambut baik dukungan yang diberikan dari relawan Bro RK terhadapnya. Dia mengapresiasi ide-ide yang disampaikan sebagai komitmen dalam membangun Kota Jakarta.

"Itu banyak idenya, saya dikasih ide ada 10 yang menunjukkan bahwa membangun kota Jakarta tidak harus selalu idenya 100 persen dari Cagubnya, betul?" ungkap RK.

"Kita mungkin idenya hanya 50 persen setengahnya ide dari warga," sambung dia.