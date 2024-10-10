Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Bro RK Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |23:16 WIB
Relawan Bro RK Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta
Ridwan Kamil (Foto: Ryan Rizki Roshali/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Bro-RK resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Relawan Bro RK, Reza Hamry mengungkapkan, dukungan itu diberikan karena pasangan RK-Suswono telah berpengalamam sebagai pemimpin daerah. Apalagi, sosok RK yang pernah memimpin Jawa Barat.

"Ridwan Kamil pengalamannya banyak ya, jadi Gubernur Jawa Barat. Jadi, kami anak-anak muda nih, lintas generasi dari Gen X, saya Gen Milenial dan adik-adik saya Gen Z," kata Reza di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Kita enggak mau pilih yang nggak punya pengalaman ya, kita maunya Bang Ridwan Kamil," sambung dia.

Ia menilai, sosok pemimpin Jakarta harus memiliki sikap moral yang mumpuni. Mulai dari tutur bicara hingga perbuatan dan aksi nyatanya.

"Dari sopan santun dan etika dan adab pada saat berbicara itu sangat kami apresiasi dari Bang Ridwan Kamil. Itu yang melandaskan kami mendukung Bang Ridwan Kamil," ujarnya.

Dia menegaskan, akan turut serta dalam menyosialisasikan pasangan RIDO kepada warga Jakarta. "Setelah ini nanti kami akan turun, mungkin dalam minggu depan kita akan buat Pesta Rakyat," imbuhnya.

Setidaknya ada 10 ide gagasan untuk membangun Kota Jakarta. Ide itu, kata dia, datang dari belanja masalah masyarakat dari segala umur. Gagasan ini dinilai sejalan dengan visi misi yang dikeluarkan pasangan RK-Suswono.

"Ada polusi, ada transportasi, dan intinya meningkatkan pelayanan yang semuanya untuk masyarakat Jakarta," pungkasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyambut baik dukungan yang diberikan dari relawan Bro RK terhadapnya. Dia mengapresiasi ide-ide yang disampaikan sebagai komitmen dalam membangun Kota Jakarta.

"Itu banyak idenya, saya dikasih ide ada 10 yang menunjukkan bahwa membangun kota Jakarta tidak harus selalu idenya 100 persen dari Cagubnya, betul?" ungkap RK.

"Kita mungkin idenya hanya 50 persen setengahnya ide dari warga," sambung dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement