Bersama Tim RIDO, Warga Antusias Nobar Indonesia vs Bahrain di Markas Golkar Jakarta

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta menggelar aksi nonton bareng (Nobar) pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia vs Bahrain di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat para warga sudah hadir di halaman kantor DPD Golkar Jakarta sejak pukul 22.30 WIB. Mereka terlihat antusias untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut.

Di sisi lain, terlihat pula masyarakat yang hadir turut membawa minuman hingga makanan sembari menyaksikan pertandingan tersebut.

Kegiatan Nobar ini pun turut dihadiri oleh Sekretaris Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco.

Sebagai informasi, Indonesia menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.