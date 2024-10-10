Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bersama Tim RIDO, Warga Antusias Nobar Indonesia vs Bahrain di Markas Golkar Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |23:38 WIB
Bersama Tim RIDO, Warga Antusias Nobar Indonesia vs Bahrain di Markas Golkar Jakarta
Nobar Indonesia vs Bahrain di DPD Golkar Jakarta (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta menggelar aksi nonton bareng (Nobar) pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia vs Bahrain di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).  

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat para warga sudah hadir di halaman kantor DPD Golkar Jakarta sejak pukul 22.30 WIB. Mereka terlihat antusias untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut.

Di sisi lain, terlihat pula masyarakat yang hadir turut membawa minuman hingga makanan sembari menyaksikan pertandingan tersebut.

Kegiatan Nobar ini pun turut dihadiri oleh Sekretaris Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco.

Sebagai informasi, Indonesia menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 

