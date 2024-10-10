Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Nobar Indonesia vs Bahrain, Tim RIDO: Fasilitasi Warga Dukung Timnas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |23:55 WIB
Gelar Nobar Indonesia vs Bahrain, Tim RIDO: Fasilitasi Warga Dukung Timnas
Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menggelar nonton bareng (Nobar) pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yakni, Indonesia vs Bahrain di halaman kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024) malam.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif untuk memfasilitasi warga yang ingin menyaksikan Tim Garuda berlaga.

“Acara Nobar ini murni inisiatif dari para pendukung Untuk memfasilitasi semangat warga Jakarta yang animonya lagi tinggi-tingginya atau semangatnya lagi tinggi-tingginya mendukung Timnas kita,” kata Basri Baco kepada wartawan.

Basri Baco mengungkapkan, kegiatan ini juga diselenggarakan di sejumlah tempat lainnya yang berada di Jakarta oleh para relawan RIDO. “Nonton bareng atau Nobar dan ini juga dilakukan di beberapa titik oleh teman-teman tim kampanye,” ujar dia.

Lebih jauh, nantinya ketika Indonesia menghadapi China di laga berikutnya, pihaknya juga akan menggelar Nobar di 44 Kecamatan yang ada di Jakarta termasuk Pulau Seribu. “Nanti rencananya ketika melawan China Itu akan dibuat di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta, termasuk 2 kecamatan yang ada di Pulau Seribu,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat para warga sudah hadir di halaman kantor DPD Golkar sejak pukul 22.30 WIB. Terlihat warga antusias hadir untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut.

Di sisi lain, terlihat pula masyarakat yang hadir turut membawa minuman hingga makanan sembari menyaksikan pertandingan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
