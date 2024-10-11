Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Pemenangan RIDO Bakal Gelar Nobar di 44 Kecamatan saat Indonesia vs China

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |00:37 WIB
Tim Pemenangan RIDO Bakal Gelar Nobar di 44 Kecamatan saat Indonesia vs China
Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono berencana kembali menggelar nonton bareng (Nobar) saat Indonesia menghadapi China dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 15 Oktober mendatang.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengaku, Nobar tersebut rencananya digelar di sejumlah titik kecamatan di Jakarta. “Nanti rencananya ketika melawan China Itu akan dibuat di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta, termasuk 2 kecamatan yang ada di Pulau Seribu,” kata Basri Baco kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Basri Baco menuturkan, hal itu dilakukan guna memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Skuad Garuda yang tengah berlaga. “Nobar ini kita buat untuk memfasilitasi warga masyarakat yang kepengen nonton bola bareng-bareng daripada sendiri di rumah makanin kacang,” ujar dia.

Lebih jauh, dia berharap, agar Timnas Indonesia mampu meraih hasil yang positif dan bisa bermain di Piala Dunia. “Harapannya pasti positif. Kita berharap suatu saat nanti kalau perlu dalam tahun depan, Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Bukan hanya di Asia tapi masuk ke Piala Dunia seperti zaman dulu yang kita pernah masuk,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
