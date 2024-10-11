RIDO Komitmen Jadikan Stadion JIS Markas Persija Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dipastikan akan menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai markas dari Persija Jakarta. Hal itu sebagai komitmen keduanya dalam mengakomodasi kepentingan sepak bola di Jakarta.

"JIS itu akan mendapatkan perhatian khusus bagi teman-teman sepak bola, khususnya Persija dan Jakmania," kata Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, saat nonton bareng Timnas Indonesia vs Bahrain di DPD Golkar DKI Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

"Moga-moga bisa terwujud. Kita akan nantikan Persija ngebase camp di JIS," sambungnya.

Selain itu, Baco juga menyebut bahwa pasangan RIDO berkomitmen akan melibatkan Persija untuk ikut serta mengelola JIS. "Bukan cuma ngebase, bukan cuma bisa main, tapi dilibatkan dalam pengelolaan JIS," ujar dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa pasangan RIDO berjanji akan membangun stadion mini di seluruh wilayah Jakarta.

"Nah, stadion mini ini juga sebenarnya ada dalam perencanaan program. Insya Allah. Duitnya banyak," pungkas dia.



(Arief Setyadi )