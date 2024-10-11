Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kubu RIDO Tepis Tudingan Pramono soal Riverway Tak Realistis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |04:01 WIB
Kubu RIDO Tepis Tudingan Pramono soal Riverway Tak Realistis
Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco merespons pernyataan Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yang menilai program riverway tidak realistis. Diketahui, riverway adalah program RIDO untuk mengatasi macet di Jakarta. 

Ia mengatakan, tak ada yang mustahil jika ada kemauan. Dia pun mencontohkan seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga MRT di Jakarta. 

"JIS itu ketika mau dibangun enggak ada yang nyangka bakal kebangun pakai Rp4 triliun. Jadi, bos. MRT jadi," kata dia kepada wartawan saat Nobar Timnas Indonesia vs Bahrain di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Asal mau dan keinginan," tegasnya.

Wakil Ketua DPR DKI Jakarta itu mengatakan, bahwa riverway bisa terlaksana dengan cara mengatur debit air hingga memperbaiki bantaran kalim 

Halaman:
1 2
      
