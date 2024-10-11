Kebakaran Hebat Melanda TPS Liar di Depok, Puluhan Warga Mengungsi

DEPOK - Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan sampah (TPS) liar Limo, Cinere, Jumat (11/10/2024). Kebakaran cepat membesar dan merambat lantaran area tersebut memang dipenuhi sampah yang mudah terbakar.

Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan lantaran akses jalan sulit dilewati armada besar. Hanya mobil pemadam kebakaran kecil yang bisa masuk.

Tak hanya itu, sumber air pun sulit sehingga armada harus mencari sumber air yang lokasinya jauh dari tempat terjadinya kebakaran untuk mengisi air.

Warga sekitar, Muheri mengatakan, saat kejadian dirinya sedang tidur dan mendengar suara kencang. Saat dilihat, api sudah membesar. Kemudian dirinya bersama puluhan warga lainnya pun langsung mengungsi.

Hingga kini, api masih berkobar dan warga pun mengungsi ke lapangan terdekat. Sementara puluhan petugas Dinas Kebakaran Kota Depok masih berusaha memadamkan api agar tidak meluas.

(Arief Setyadi )