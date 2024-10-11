Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov Jakarta Tetapkan 18 Cagar Budaya, Ada Patung Dirgantara Pancoran hingga Rumah Fatmawati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |07:31 WIB
Pemprov Jakarta Tetapkan 18 Cagar Budaya, Ada Patung Dirgantara Pancoran hingga Rumah Fatmawati
Patung Dirgantara Pancoran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) konsisten melakukan penetapan warisan budaya kebendaan menjadi cagar budaya sepanjang 2022 hingga 2024. Hal ini rutin dilakukan sejak dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pada 2014. 

Provinsi DKI Jakarta pada Melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur, hingga saat ini tercatat 305 cagar budaya telah ditetapkan baik yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, maupun kawasan cagar budaya.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana mengatakan, dua tahun terakhir (2022-2024) terdapat 18 cagar budaya yang telah ditetapkan, terdiri dari 12 bangunan dan enam struktur. 

Berikut rincian penetapan dan objek cagar budayanya Rumah Ibu Fatmawati (2022), Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan Nomor 4B, Gedung Bappenas, Gedung Detasemen A Pelopor Brigadari Mobil Kwitang, Gedung Kantor Perum Peruri, Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan Nomor 6D, Rumah Dinas Direktur Utara Perum Peruri (2023).

 

