Indekos di Tambora Terbakar, 18 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Bangunan rumah tinggal indekos di Jalan Pekapuran Raya Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar pada Jumat (11/10/2024) dini hari. Warga yang mengetahui informasi tersebut segera menghubungi Pemadam Jakarta untuk meminta bantuan pemadaman.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Pukul 04.36 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pukul 04.57 WIB Pemadam Jakarta berhasil melokalisir perambatan api," tulis caption laman Instagram @humasjakfire.

"Hingga saat ini, 18 unit gabungan (14 unit Jakarta Barat, 2 unit Jakarta Pusat, dan 2 unit Dinas Gulkarmat Prov. DKI Jakarta), serta 90 personel masih berupaya melakukan pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," tambahnya.