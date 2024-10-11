Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Indekos di Tambora Terbakar, 18 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |07:58 WIB
Indekos di Tambora Terbakar, 18 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Kebakaran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan rumah tinggal indekos di Jalan Pekapuran Raya Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar pada Jumat (11/10/2024) dini hari. Warga yang mengetahui informasi tersebut segera menghubungi Pemadam Jakarta untuk meminta bantuan pemadaman.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Pukul 04.36 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pukul 04.57 WIB Pemadam Jakarta berhasil melokalisir perambatan api," tulis caption laman Instagram @humasjakfire.

"Hingga saat ini, 18 unit gabungan (14 unit Jakarta Barat, 2 unit Jakarta Pusat, dan 2 unit Dinas Gulkarmat Prov. DKI Jakarta), serta 90 personel masih berupaya melakukan pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176322//kebakaran_di_pancoran-gAaQ_large.jpg
Tragis! Bocah 11 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Pengadegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176291//rumah_di_pancoran_terbakar-1USf_large.jpg
Rumah Tinggal di Pengadegan Pancoran Terbakar, Lansia 70 Tahun Diduga Terjebak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement