Rumah Tinggal di Kebayoran Baru Jaksel Terbakar, 7 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Hang Lekir 2 RT 10/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat (11/10/2024) pada pukul 08.37 WIB. Situasi terkini kebakaran masih merah atau dalam proses melokalisir titik api.

"Objek rumah tinggal, situasi merah/lokalisir," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran dan puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut.

"Pengerahan 7 unit dan 35 personil," pungkasnya.

(Awaludin)