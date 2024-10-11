Ini Strategi Pramono Bereskan Masalah Banjir di Cipinang Melayu

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan salah satu yang paling mungkin dikerjakan secara cepat adalah melakukan naturalisasi 34 bidang lahan yang sudah diajukan sejak masa pemerintahan gubernur sebelumya.

Pemilik lahan-lahan itu sudah setuju dan melakukan pendataan dan penandatanganan dengan pemerintah untuk bagian yang terkena dampak naturalisasi sungai.

Hal itu disampaikan usai meninjau dan menyerap aspirasi warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Jumat (11/10/2024). Ia pun akan membereskan permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah itu.

"Apalagi kalau dari 34 bidang itu, bukan lahan yang luas-luas sekali. Sehingga kalkulasinya kan bisa dilakukan," kata Pramono.

Pramono menambahkan ada dua titik yang perlu dibereskan untuk mengurangi resiko banjir yang berada di wilayah Cipinang Melayu.