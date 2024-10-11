Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus KDRT Cut Intan Nabila, Armor Diserahkan ke Kejari, Ini Penampakannya!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |10:50 WIB
Kasus KDRT Cut Intan Nabila, Armor Diserahkan ke Kejari, Ini Penampakannya!
Tersangka KDRT Cut Intan Nabila Armor di Kejari Bogor (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Armor Toreador terhadap istrinya yang juga selebgram Cut Intan Nabila akhirnya diserahkan penyidik dari Polres Bogor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Jumat (11/10/2024).

Pantauan MNC Portal, Armor didampingi dua penyidik Satreskrim Polres Bogor tiba di Kejari Kabupaten Bogor sekira pukul 10.20 WIB. Armor tampak mengenakan kaos berwarna biru dan celana panjang digiring perlahan ke dalam Kejari Kabupaten Bogor.

Sambil memakai kacamata, tak ada sepatah kata pun dilontarkan Armor ke awak media. Ketika ditanya kondisinya pun Armor hanya menunjukan gestur menganggukan kepala seraya tersenyum tipis.

Untuk diketahui, berkas kasus Armor Toreador sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Kabupaten Bogor. Tahap selanjutnya, Armor dan barang bukti kasusnya diserahkan oleh penyidik Satreskrim Polres Bogor ke Kejari Kabupaten Bogor.

"Berkasnya sudah P21, besok (hari ini) penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Agung Ary Kesuma kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

 

